В России высказали ожидания от новой встречи Зеленского и Трампа

Новая встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского может быть посвящена возобновлению переговоров с Россией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее Дональд Трамп, общаясь с журналистами, подтвердил, что у него запланирована встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским на этой неделе. По его словам, вооруженный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС подошел к концу, поэтому сейчас самое время заняться разрешением украинского кризиса.

Депутат напомнила, что еще во время встречи российского и американского лидеров на Аляске Дональд Трамп был готов стать медиатором в украинском кризисе. Поэтому есть надежда, что президент США все еще сохраняет порыв помочь в разрешении конфликта без обещаний передавать Киеву дальнобойное оружие, добавила она.

«Будем надеяться, что все-таки Трамп донесет до Зеленского в очередной раз именно то, что он услышал от нашего президента. И это, конечно, касается особенно российской территории, потому что здесь отступать мы точно не будем. Я думаю, что США нужно понять, на что Зеленский готов», — сказала Журова.

Парламентарий отметила, что с момента встречи на Аляске прошло много времени, за которое со стороны Украины было сделано мало шагов для поиска решения. По ее мнению, в предстоящем разговоре Зеленского и Трампа может обсуждаться возможность трехсторонних переговоров с участием России, и это было бы хорошим конструктивным итогом их встречи.

Ранее Трамп выступил перед журналистами, затронув тему украинского конфликта и поставок Киеву ракет Tomahawk. Президент выразил уверенность в том, что его российский коллега Владимир Путин согласится на урегулирование конфликта, а если этого не произойдет, то российского лидера ждут последствия.