В Совфеде назвали лишающее Киев шанса на урегулирование конфликта действие

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал лишающее Киев шанса на урегулирование конфликта действие. По его словам, речь идет об идее провести «спецтрибунал» против России, передает ТАСС.

По мнению парламентария, намерение провести трибунал против России также толкает Украину к дальнейшей эскалации конфликта и лишает страну переговорных позиций по политико-дипломатическому регулированию.

«[Это] не способствует мирным инициативам президентов [России Владимира] Путина и [США Дональда] Трампа. Толкает киевский режим к эскалации, а значит, в еще большую пропасть», — обозначил Косачев.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе объявил о масштабной подготовке так называемого спецтрибунала против России. Он заявил, что для функционирования «спецтрибунала» предстоит подумать о правовых инструментах, инфраструктуре и подборе персонала в команду.