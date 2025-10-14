Захарова высказалась о тех, кто выбирал фото Трампа для обложки Time

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нездоровыми и пропитанными ненавистью людьми тех, кто подобрал фотографию президента США Дональда Трампа для обложки журнала Time.

"Журнал разместил на обложке изображение президента Трампа. Удивительно: по фотографии можно сказать намного больше о тех, кто ее выбирал, нежели о том, кто на ней изображен. Такую фотографию могли поставить только нездоровые люди, люди озабоченные, пропитанные злобой, ненавистью, не исключаю, что извращенцы", - написала дипломат в Telegram-канале.

Речь идет, как указала Захарова, не о фотографе, а о тех, кто выбрал именно этот кадр для размещения на обложке.

"А с учетом тех комплиментарных фотографий Байдена, которые это же издание выносило на обложку, несмотря на его физическую немощь, история просто саморазоблачительная для Time", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

Ранее журнал Time разместил фотографию Трампа на своей обложке, посвятив ее роли американского президента в достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Трамп подверг издание жесткой критике.