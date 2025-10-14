Мэру Одессы хотят предоставить политическое убежище в России

Россия готова предоставить политическое убежище мэру Одессы Геннадию Труханову, если он будет лишен украинского гражданства. Об этом заявила News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что руководство Одессы допустило ошибки в ситуации с защитой энергетики. После чего появилась петиция о лишении Труханова гражданства Украины, так как он якобы имеет российский паспорт. Она набрала за сутки более 25 тысяч голосов, а значит, будет рассмотрена Зеленским.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова обратила внимание на то, что это «далеко не первая история», которая «фабрикуется на Украине».

«Полагаю, что Труханова действительно могут лишить гражданства. Если он захочет после этого приехать в Россию и попросит политического убежища, мы можем его предоставить. Мы всегда предоставляем его тем, кто нуждается в этом», — заметила парламентарий.

По ее словам, после лишения гражданства Труханов не сможет долго быть на территории Украины и уже понятно, что «жизни ему там не дадут».

«Труханов не пророссийский политик, но если украинец в чем-то не согласен с [Владимиром] Зеленским, имеет собственное мнение, то это сразу считают пропагандой Кремля», — констатировала Журова.

Мэр Одессы Геннадий Труханов ранее публично опроверг информацию о якобы наличии у него гражданства России. По словам градоначальника, за 12 лет, которые он занимает свой пост, он прошел «максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок».