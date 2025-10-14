Захарова: фотографию Трампа для обложки Time выбирали злые и нездоровые люди

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала журнал Time за фотографию президента США Дональда Трампа, опубликованную на его обложке. Своим недовольством она поделилась в собственном Telegram-канале. По ее словам, эта фотография гораздо больше говорит о тех, кто ее выбирал, чем об американском лидере. "Такую фотографию могли поставить только нездоровые люди, люди озабоченные, пропитанные злобой, ненавистью, не исключаю, что извращенцы", - подчеркнула дипломат. Захарова отметила, что это же издание выносило на обложку комплементарные фотографии экс-президента США Джо Байдена, несмотря на его физическую немощь. Она добавила, что этот инцидент является саморазоблачительным для журнала Time. Американский журнал Time поместил на обложку президента США после достижения Израилем и палестинским движением ХАМАС соглашения о прекращении огня в Газе. На обложке представлена статья Эрика Кортеллессы "Его триумф", оформленная фотографией Трампа из ракурса снизу вверх. В нижнем левом углу обложки размещены заголовки и авторы, которые ранее опубликовали в журнале материалы, посвященные роли Трампа в окончании военных действий в секторе Газа. Среди них: Эхуд Барак и его материал "Лидер, который нужен Израилю", а также Мухаммед ибн Абдул-Карим аль-Иса с материалом "Как восстанавливается Газа".