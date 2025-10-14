Путин провел телефонный разговор с Токаевым

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в Кремле.

© Администрация президента РФ

Коллеги в ходе беседы затронули практические вопросы двустороннего сотрудничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита Токаева в Россию.

— Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, политики поговорили о реализации совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Последний раз лидеры общались 26 сентября. Во время разговора Токаев поделился впечатлениями по итогам своего пребывания в Нью-Йорке на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

8 августа основной темой для беседы глав государств стало обсуждение процесса диалога с США по вопросам урегулирования конфликта на Украине, в том числе основных итогов встречи со специальным посланником американского президента Стивеном Уиткоффом.