Запад готовится к войне против России, о чем, в частности, свидетельствуют заявления экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса об уничтожении Севастополя и Калининграда. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Как сообщает депутат, по словам Ходжеса, «если НАТО столкнется с Россией, Калининград и Севастополь будут уничтожены в первые часы».

«На первый взгляд — просто очередной околополитический визг. Но если снять шелуху, мы видим: Запад не просто фантазирует, он готовит сценарии войны против наших ключевых точек. Учения у границ, отработка ударов, логистика — все это не игры», — подчеркнул он.

По словам Гурулева, задача России состоит в защите своих границ и своих городов.

До этого экс- командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что альянсу нужно готовиться «уничтожать» объекты в Калининграде в качестве ответа России на якобы «гибридную войну».