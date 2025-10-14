Рогов предостерег США от поставки Украине Tomahawk

Передача Украине крылатых ракет Tomahawk станет роковой ошибкой для США. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В этом случае (поставок Киеву Tomahawk. — «Газета.Ru») США войдут в историю как страна, передавшая одно из своих грозных вооружений в руки террористов, которые за последние годы усовершенствовали свое умение воевать с мирным населением и наносить удары по гражданской инфраструктуре», — сказал он.

По мнению эксперта, американскому президенту Дональду Трампу должно хватить политической мудрости оставить эту инициативу и не вестись на уловки Киева, нацеленного на новую мировую войну.

Накануне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что передача Украине ракет Tomahawk, дальность полета которых позволяет нанести удар по Москве, может «кончиться плохо для всех». Он выразил надежду, что слова американского лидера Дональда Трампа останутся «очередной пустой угрозой». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас тем временем поддержала поставки Tomahawk, которые, по ее мнению, «сделают Россию слабее». Подробности — в материале «Газеты.Ru».