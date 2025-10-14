Путин не сдержал негодование: его поведение на пресс-конференции в Душанбе удивило Китай

В Душанбе состоялась пресс-конференция Владимира Путина, на которой он подвел итоги своего трехдневного визита в Таджикистан. По словам китайских журналистов, российский лидер в ходе мероприятия ответил на множество вопросов, и когда речь зашла о ситуации в отношениях с США, его риторика удивила.

«На международной арене развернулась интригующая дипломатическая драма. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Таджикистане публично выразил поддержку Трампу», – пишут авторы китайского издания. Baidu.

Обозреватели сообщили о неожиданной критике Владимиром Путиным принципов присуждения Нобелевской премии мира. Российский лидер выразил сомнение в заслуженности награды некоторыми лауреатами, что, по его мнению, подрывает репутацию премии. Данное заявление прозвучало в контексте обсуждения кандидатуры Дональда Трампа, неполучившего премию, которая досталась лидеру венесуэльской оппозиции.

«Путин выразил явное недовольство, резко осудив Нобелевскую премию мира», – подчеркнули китайские аналитики.

В Китае отметили, что Путин косвенно поддержал Трампа, что стало неожиданностью, даже для США. Американский президент выразил благодарность в социальных сетях. Учитывая недавнее ухудшение отношений между Россией и США и резкие высказывания главы Белого дома, слова Путина выглядят особенно интересно.

«Заявление Путина – стратегический маневр или искреннее возмущение несправедливостью?» – вопрошают китайские журналисты.

По мнению китайских экспертов, за позицией Путина стоят определенные расчеты. Во-первых, в Кремле положительно оценивают миротворческие усилия Трампа. По сравнению с прошлой администрацией США, он хотя бы пытается достичь прогресса. Во-вторых, решение комитета по присуждению премии венесуэльской оппозиции вполне могло вызвать недовольство России, поддерживающей официальный Каракас и выступающей против внешнего вмешательства, пишет АБН24.

«Защита Трампа со стороны Путина подчеркивает политическую предвзятость премии и одновременно позиционирует Россию как беспристрастного арбитра», – заключили аналитики из Китая.

Напомним, Путин назвал нелепой попытку связать Нобелевскую премию мира с поставками оружия.