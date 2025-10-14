Разъяснена ситуация с высылкой россиян из Латвии

Дипломатическое представительство России в Риге проинформировало РИА Новости, что заявления о немедленной высылке российских граждан из Латвии из-за неуточнения их резидентского статуса в Евросоюзе на данный момент лишены оснований.

10 октября латвийское Управление по миграции и гражданству в беседе с изданием Politico сообщило о 841 проживающем в республике россиянине, которые не начали процедуру легализации своего положения. Указанным лицам были направлены извещения с требованием покинуть территорию государства до 13 октября. От граждан РФ потребовали оформить статус постоянного резидентства ЕС, что предполагает прохождение языкового экзамена по латышскому и заполнение анкет, содержащих дискриминационные вопросы.

Латвия собирается депортировать почти тысячу россиян

В дипмиссии разъяснили, что истечение указанного срока согласно латвийскому законодательству не влечет за собой автоматического принудительного выдворения подобная мера может быть инициирована лишь по прошествии 30 суток с момента официального вручения персонального решения сотрудниками Управления по охране государственной границы.

Следовательно, утверждать о начале какой-либо сиюминутной депортации наших соотечественников на текущем этапе нет оснований, подчеркнули в посольстве.