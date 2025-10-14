Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет резко раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России о переговорах с Украиной. Парламентарий назвал заявления французского лидера «тщедушием и словоблудием», сравнив его с задиристой Моськой из басни Ивана Крылова.

«Макрон занимается привычным для него словоблудием и делает тщедушные заявления, пытаясь за счет России поднять свой авторитет перед лицом ненавидящих и стремящихся его сместить простых французов. Он по-прежнему остается для всех здравомыслящих людей той самой задиристой Моськой из актуальной русской басни Крылова», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Макрон заявил о намерении Франции участвовать во всех этапах мирного плана по Газе

Парламентарий также отметил, что все попытки Макрона возвыситься за счет России обречены на провал. Шеремет убежден, что французский президент навсегда останется в памяти стремительно нищающего французского населения как неудачник, предавший интересы своей страны ради собственных диктаторских амбиций.

Макрон считает, что Россия столкнется с последствиями, если не будет готова участвовать в переговорах. По его словам, Франция оказывает значительную поддержку Украине и координирует совместные действия в составе «коалиции желающих», напоминает телеканал 360. Российские власти ре раз заявляли о готовности Москвы к урегулированию конфликта на Украине. В частности в МИД России отмечали, что на переговорном процессе должны быть представлены и обеспечены национальные интересы РФ, передает RT.