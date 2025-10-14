В России заявили о признании авторитета Трампа Клинтонами

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, признали авторитет нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа после достижения им перемирия на Ближнем Востоке, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Таким образом он прокомментировал в соцсети X заявления Билла и Хиллари Клинтон по случаю перемирия, передаёт РИА Новости.

«У Билла и Хиллари Клинтон только что произошло озарение, и они наконец признали, кто настоящий «папочка», — говорится в публикации.

Трамп: третьей мировой войны не будет

Ранее Трамп на саммите по урегулированию конфликта в секторе Газа исключил вероятность начала третьей мировой войны.

Также в ходе пресс-конференции в Египте американский лидер заявил о начале этапа восстановления сектора Газа.