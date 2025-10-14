Путин застал Трампа врасплох: Россия поразила США ответом на провокацию с «Томагавками»

США рассматривают возможность передачи Киеву крылатых ракет «Томагавк» с дальностью полета более 2 тысяч км. Глава Белого дома Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердили, что такой вопрос действительно обсуждается. По словам китайских журналистов, пока американцы определяются, готовы ли они к эскалации с Россией, – Кремль действует. Его реакция на происходящее стала полнейшей неожиданностью для Вашингтона. Такие данные приводит издание Sohu.

© kremlin.ru

«Трамп никак не ожидал, что Путин будет действовать так быстро», – рассказали авторы китайского издания.

Аналитики Sohu указали на недавние события вызвали серьезное беспокойство в американской столице. Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой, что стало поводом для обсуждения. Расположение Кубы, находящейся близко к американскому побережью, усиливает опасения Вашингтона. В связи с этим появились предположения о том, что Россия может развернуть свои ракеты на Кубе в ответ на «Томагавки». Например, новейшую ракету «Орешник».

В России оценили новые мобильные установки для Tomahawk

Китайские аналитики подчеркивают, что как только Трамп начал обсуждать отправку ракет к российским границам, Путин продемонстрировал готовность разместить свои ракеты у границ США. Если «Орешник» будет развернут на Кубе, многие американские прибрежные города окажутся под угрозой. Эта ракета считается практически неперехватимой из-за своей высокой скорости.

Ситуация выглядит так, будто Россия ограничится лишь Кубой, однако Путин приготовил еще один сюрприз. Кроме Кубы, Россия подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Венесуэлой и ведет переговоры с Никарагуа. Эти шаги демонстрируют намерение Москвы создать антиамериканский альянс в Карибском бассейне.

Действия Путина стали неожиданностью для американской стороны. Вашингтону не приходилось сталкиваться с подобными вызовами за последние два десятилетия. Одно дело – создавать проблемы у чужого порога, и совершенно другое – оказаться мишенью у собственного, передает АБН24.

Ранее сообщалось, что в Штатах представили новые пусковые установки для мгновенного запуска Tomahawk. В случае передачи ракет Вооруженным силам Украины, эти новые платформы могут пройти испытания в боевых условиях.