В России заявили о возможности справиться с Tomahawk

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что поставки Украине ракет Tomahawk станут символическим шагом, поскольку российские силы противовоздушной обороны (ПВО) умеют справляться с таким типом вооружения. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Мирошник подчеркнул, что российские военные знают способы справиться с Tomahawk.

«С точки зрения военной эффективности это не новое вооружение... оно понятно для наших военных. Это достаточно старое вооружение для систем ПВО и понимание, как с ним бороться — в этом смысле есть», — подчеркнул он.

На Украине оценили шансы применения Tomahawk словами «будем запускать руками, как индейцы»

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов поставить Украине ракеты Tomahawk в том случае, если украинский конфликт не будет урегулирован. При этом политик допустил, что обсудит возможную поставку этих ракет с российским лидером Владимиром Путиным.