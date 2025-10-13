В МИД РФ призвали россиян не ездить в одну из стран

Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной стабилизации обстановки в стране. Поводом для заявления, опубликованного на официальном сайте внешнеполитического ведомства, стали масштабные акции протеста, вызвавшие серьёзную обеспокоенность в Москве.

Ситуация в этой дружественной африканской стране обострилась после того, как тысячи молодых людей вышли на улицы 22 сентября, требуя отставки правительства. Причиной народного недовольства стали постоянные отключения электроэнергии и водоснабжения. В ходе разгона демонстраций полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Напряжение в политической сфере достигло такого накала, что 29 сентября президент Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства. Однако это не погасило протестную активность. Участники акций объявили о создании «Комитета координации борьбы» (KMT), который должен координировать стратегию завершающего этапа демонстраций.

В Москве выразили надежду, что мирные пути разрешения внутриполитического конфликта ещё не исчерпаны, и призвали все стороны проявлять сдержанность. Российским туристам, уже находящимся на острове, рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности, избегать мест массового скопления людей и следить за развитием событий через официальные источники информации.