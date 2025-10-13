Посольство России в Риге сделало заявление о ситуации с депортацией россиян

Депортация россиян из Латвии за неоформление статуса жителя ЕС не будет проведена немедленно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства России в Риге.

Накануне в Управлении по делам гражданства и миграции Латвии сообщили, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую «волну» миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии.

В ведомстве отметили, что сотрудники УДГМ направили россиянам уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.

В посольстве РФ заметили, что, согласно законам Латвии, наступление данного срока не предполагает автоматически немедленную «депортацию».

Насильственные депортации: Латвия готовится выдворить сотни россиян

Процедура может быть предпринята по истечении 30-дневного срока с момента персонального вручения соответствующего решения сотрудником Госпрогранохраны Латвии, заметили в пресс-службе.

«Таким образом, говорить о некоей немедленной «депортации»наших граждан несколько преждевременно», — разъяснили в дипмиссии.

Ранее депутат Рижской думы Юлия Сохина сообщила, что большинство из тех, кто должен покинуть Латвию, — это одинокие пенсионеры. Она добавила, что власти начнут депортацию россиян из страны ближе к ноябрю.