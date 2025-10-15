Захарова рекомендовала воздержаться от поездки на Мадагаскар

Россия настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, уже находящимся в государстве россиянам следует избегать мест массовых скоплений людей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы настоятельно рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, а уже находящимся на острове гражданам нашей страны рекомендуем избегать мест массовых скоплений людей", - указала она.