Захарова рекомендовала воздержаться от поездки на Мадагаскар

Россия настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, уже находящимся в государстве россиянам следует избегать мест массовых скоплений людей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
