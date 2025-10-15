Захарова рекомендовала воздержаться от поездки на Мадагаскар

Россия настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, уже находящимся в государстве россиянам следует избегать мест массовых скоплений людей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© Пресс-служба МИД РФ\РИА Новости