Медведев назвал условие наступления мира в секторе Газа

Конфликт в секторе Газа будет продолжаться до создания государства Палестина. Условие наступления мира назвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.

Политик приветствовал освобождение израильских заложников и палестинских заключенных, однако выразил мнение, что это ничего не изменит.

«Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают», — написал он.

Ранее боевики ХАМАС в рамках мирного соглашения с Израилем освободили последнюю группу заложников, которые на протяжении двух лет удерживались в секторе Газа. Сообщается, что представителям Международного комитета Красного Креста передано 13 человек.