В Госдуме дали совет Трампу после его слов о Путине

Президенту США Донольду Трампу следует чаще звонить российскому лидеру Владимиру Путину. Такой совет главе Белого дома дал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, которого цитирует Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Ранее Трамп выступил перед журналистами, затронув тему поставок Киеву ракет Tomahawk. Он выразил уверенность, что если Путин не урегулирует конфликт с Украиной, то «для него это плохо кончится».

По словам Картаполова, если бы президент США хотел содействовать урегулированию ситуации, то слушал бы российского коллегу. Однако, отметил депутат, «Трамп в последнее время слушает европейских лидеров, в кавычках, и Зеленского, не господина». В результате, считает парламентарий, возникают проблемы в понимании происходящего.

«Поэтому совет господину Трампу: почаще звонить Владимиру Путину, тогда будет знать, что ему нужно делать, когда и как», — заключил он.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова Трампа, выразил мнение, что поставка Соединенными Штатами на Украину ракет Tomahawk, может кончиться плохо для всех и прежде всего — для главы Белого дома.