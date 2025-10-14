В Польше раскрыли сигнал Путина Западу

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности послал сигнал Западу. С таким мнением выступило издание из Польши Mysl Polska.

По мнению журналистов, Путин дал понять Западу, что Россия продолжит специальную военную операцию (СВО) на Украине и достигнет своих целей. В публикации подчеркивается, что на данный момент Москва не видит условий для диалога с западной стороной.

«Русские, очевидно, верят, что выдержат атаки ракет Tomahawk, защитят свою нефтяную промышленность и достигнут своих целей военным путем», — сообщается в материале.

Путин назвал начало СВО верным решением

Ранее Путин рассказал об успехах российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине. Он подчеркнул, что украинские военные отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, провел совещание с членами Совбеза России. Оно состоялось по возвращении главы государства в столицу из Санкт-Петербурга.