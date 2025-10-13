Угрозы президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России похожи на крик отчаяния «быстро идущего на дно» французского политика. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, слова которого приводит News.ru.

Ранее Эммануэль Макрон призвал Россию «вернуться за стол переговоров» и предупредил, что Москве «придется заплатить», если она будет упорствовать. Он также заверил, что Франция активно поддерживает Украину и объединяет усилия в рамках «коалиции желающих».

По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, уже даже союзники французского лидера начали отдаляться от него.

«Эти нелепые угрозы в адрес России — ничто иное, как призывный крик быстро идущего на дно тщедушного Макрона, который истерично захлебывается в собственноручно создаваемой им волне, состоящей из пустых скандалов, лжи и лицемерия. Поэтому от Макрона оперативно начали дистанцироваться его вчерашние союзники», — констатировал парламентарий.

Ранее во Франции разразился политический кризис после того, как президент Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра Себастьяна Лекорню об отставке. На посту премьера тот пробыл 27 дней, что является самым коротким сроком для данной должности в новейшей истории Франции. Западные СМИ в своих статьях, посвященных этой отставке, обвинили в сложившейся ситуации президента Эммануэля Макрона.

Через несколько дней Лекорню вновь был назначен премьером Франции и представил свое правительство. Он также пообещал, что в стране будет утвержден бюджет. У парламента Франции есть 70 дней на рассмотрение бюджета. Проект расходов и доходов должен был быть представлен парламенту уже во вторник.