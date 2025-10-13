Приостановлено членство в "ЕР" арестованного главы Крымского района Леся

В понедельник, 13 октября, на состоявшемся в Краснодаре заседании президиума регионального политсовета "Единой России" было приостановлено членство в партии и полномочия секретаря местного отделения, главы Крымского района Кубани Сергея Леся, ставшего фигурантом уголовного дела.

© Российская Газета

В официальном Telegram-канале Краснодарского регионального отделения "ЕР" сообщается, что решение принято в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела в соответствии с пунктом № 4.4.4 Устава партии. Члены президиума утвердили исполняющим полномочия секретаря Крымского местного отделения "Единой России" Станислава Казанжи, который в данный момент исполняет обязанности главы района.

Напомним, накануне Октябрьский районный суд Краснодара по ходатайству следствия арестовал главу Крымского района Краснодара Сергея Леся сроком на один месяц и 18 дней - до 29.11.2025. По информации Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 и ч. 3 ст. 285 УК РФ.

"Из материалов, представленных суду, следует, что обвиняемый, являясь главой МО Крымский район Краснодарского края, в период с января по март 2024 года отдавал распоряжение подчиненному сотруднику заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной", - сообщили в ведомстве.

Как писала "РГ", информация о серьезных неприятностях у Леся появилась в конце сентября, когда стало известно о поданном Крымским межрайонным прокурором к главе района иске о взыскании незаконно приобретенного имущества. 30 сентября эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, уточнив, что в списке ответчиков кроме самого Сергея Леся - его ближайшие родственники, бывший начальник отдела закупок районной администрации Евгений Прокопенко и некоторые другие лица.

Истцами по делу также выступают министерство финансов, ФССП и Федеральное казначейство, сообщается в картотеке суда. Третьим лицом в дело привлечено территориальное управление Росимущества. Иск был принят к производству Геленджикским горсудом, первое заседание по делу назначено на 16 октября. Отмечалось, что речь идет о незаконном обогащении на сумму свыше двух миллиардов рублей.