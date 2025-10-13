Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается избежать импичмента, угрожая России «расплатой». Об этом депутат рассказал NEWS.ru.

Ранее по итогам разговора с Владимиром Зеленским Макрон заявил, что России «придется заплатить», если Москва будет «упорствовать в своем воинственном упрямстве». Он призвал Россию «вернуться за стол переговоров».

Чепа подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам. Их условия были согласованы во время встречи президентов РФ и США на Аляске, но они «полностью не устроили» Украину и некоторые европейские страны.

«Жалкая попытка обвинить Россию [в срыве переговоров] - это попытка угрозы. Мы понимаем, что Макрон сам еле-еле держится на волоске от импичмента. Во Франции идет смена правительства за правительством», - указал Чепа.

Макрон отказался уходить с поста президента Франции

Он подчеркнул, что французы перестали доверять Макрону и назначаемым им премьерам. По версии депутата, жесткие заявления Макрона о России были всего лишь попыткой «показать свою силу и власть».