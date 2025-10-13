«На волоске от импичмента»: почему Макрон угрожает России «расплатой»

Мария Иванова

Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается избежать импичмента, угрожая России «расплатой». Об этом депутат рассказал NEWS.ru.

Ранее по итогам разговора с Владимиром Зеленским Макрон заявил, что России «придется заплатить», если Москва будет «упорствовать в своем воинственном упрямстве». Он призвал Россию «вернуться за стол переговоров».

Чепа подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам. Их условия были согласованы во время встречи президентов РФ и США на Аляске, но они «полностью не устроили» Украину и некоторые европейские страны.

«Жалкая попытка обвинить Россию [в срыве переговоров] - это попытка угрозы. Мы понимаем, что Макрон сам еле-еле держится на волоске от импичмента. Во Франции идет смена правительства за правительством», - указал Чепа.

Он подчеркнул, что французы перестали доверять Макрону и назначаемым им премьерам. По версии депутата, жесткие заявления Макрона о России были всего лишь попыткой «показать свою силу и власть».