В Кремле предложили россиянам вернуться из одной страны

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя угрозу депортации россиян из Латвии, заявил, что граждане РФ могут вернуться на свою родину и построить здесь свою жизнь.

Ранее издание Politico написало: власти Латвии потребовали у 841 гражданина РФ покинуть страну до 13 октября. Отмечалось, что эти россияне не смогли подтвердить своё знание латышского языка, а также своевременно не предоставили документы о продлении своего вида на жительство.