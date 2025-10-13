Песков оценил заявления Медведева о последствиях поставок Tomahawk Киеву
Запуск дальнобойных крылатых ракет Tomahawk невозможен без американских специалистов, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопросы журналистов.
Комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что поставки Tomahawk могут кончиться плохо для всех и прежде всего для президента США Дональда Трампа, Песков подтвердил:
"Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов". "Это очевидный факт", - сказал Песков. "Об этом и говорится в упомянутом сообщении Медведева", - пояснил он. "Любой мало-мальский эксперт прекрасно это понимает и отдает себе в этом отчет", - сказал Песков. "Про тему с "Томагавками" мы так много говорили, что не вижу смысла что-то повторять", - заключил он.