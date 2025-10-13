Песков оценил заявления Медведева о последствиях поставок Tomahawk Киеву

Запуск дальнобойных крылатых ракет Tomahawk невозможен без американских специалистов, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопросы журналистов.

Комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что поставки Tomahawk могут кончиться плохо для всех и прежде всего для президента США Дональда Трампа, Песков подтвердил: