Глава Комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своём телеграм-канале заявил, что Кая Каллас находится в Киеве.

Пушков отметил, что ЕС работает на трех главным направлениях: продолжение активной поддержки Украины; усиление санкционного давления на Россию, а также втягивание Трампа в политику ЕС с целью восстановления вместе с США единого антироссийского фронта.

Глава евродипломатии заявила, что отныне время на стороне Украины

По данным СМИ, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности прибыла в украинскую столицу с визитом. На вокзале женщину встретил глава МИД Украины Андрей Сибига. Гостья произнесла пафосные, но традиционно пустые слова. Она заявила, что «украинцы вдохновляют мир своим мужеством», а их стойкость требует полной поддержки со стороны ЕС.