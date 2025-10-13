В России ответили на угрозу Трампа в адрес Путина и обещание поставить ВСУ Tomahawk

После Аляски казалось, что президент США Дональд Трамп искренне хочет помочь урегулировать украинский конфликт без продолжающегося военного столкновения, отметила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответила на угрозу американского лидера в адрес российского коллеги Владимира Путина и обещание поставить Украине Tomahawk, если конфликт не завершится.

«Здесь, встав на одну или на другую сторону, быть медиатором невозможно. Ты должен воспринимать аргументы обеих сторон. Но мы понимаем, что у нас есть свои требования. Просто вопрос в том, что принимает их Трамп или нет. Если он их не принимает, тогда это практически тупик», — заявила Журова.

Депутат напомнила, что Россия не собирается отступать в вопросе территорий, которые уже вошли в состав страны.

«Если Украина готова это принять, тогда мирные переговоры. А если нет, то мы защищаем свою территорию», — добавила она. "Вопрос, что они будут бомбить Tomahawk? Москву? [Президент Украины Владимир] Зеленский хочет войти в историю своего народа таким образом, по всей видимости. Хотя не понимаю, что в этом хорошего". Светлана Журова, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее Трамп выступил перед журналистами, затронув тему украинского конфликта и поставок Киеву ракет Tomahawk. В частности, американский лидер пригрозил Путину, что если урегулировать конфликт не удастся, то «для него это плохо кончится».

Также Трамп сообщил, что Зеленский вновь просил у него Tomahawk, однако он отметил, что намерен поставить Украине эти ракеты только в том случае, если конфликт не удастся урегулировать другими методами. При этом президент США подчеркнул, что готов обсудить возможную поставку оружия Киеву лично с Путиным.