Медведев жестко ответил Трампу на угрозы в адрес Путина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответила на заявление президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Ранее Трамп заявил, что Путин согласится на урегулирование конфликта, а если этого не произойдет, то для него это «плохо кончится». Медведев отметил, что американский лидер «угрожает в сто первый раз».

«Если "бизнес-миротворец" про "Томагавки", то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа», — заявил зампред Совбеза.

Медведев отметил, что отличить ядерный «Томагавк» от неядерного в полете невозможно, а их пуск будет осуществлять не Киев, а Вашингтон, а значит и Трамп. Ответ России в таком случае очевиден.

«Остается надеяться, что это очередная пустая угроза, вызванная затяжными переговорами с накокаиненным клоуном. Вроде отправки атомных подлодок поближе к России. Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины», — заключил политик.

Медведев также прикрепил к своей публикации мем: на картинке изображена подлодка с американским флагом посреди поля с подсолнухами.

Трамп оскорбил Медведева

Напомним, что Трамп дважды за последние дни созванивался с Владимиром Зеленским. Последний заявлял, что беседы были продуктивными, однако признался, что США еще не приняло окончательного решения о передаче Украине ракет «Томагавк».