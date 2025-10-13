Какие законы вступают в силу с ноября

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал в беседе с RT, какие законы вступят в силу в ноябре.

«В сфере связи до 1 ноября операторы обязаны завершить проверку данных абонентов, заключивших договоры до апреля 2025 года. Без этой проверки нельзя будет пользоваться услугами связи. Проверка проводится не только для физических лиц, но и для работников компаний, на которых оформлены корпоративные номера. По сути, это наводит порядок в учёте сим-карт, чтобы исключить фиктивные номера и защитить пользователей от мошенничества», — пояснил депутат.

Законодатели предложили лишить взяточников права участвовать в выборах

По его словам, производителям и продавцам растительных масел и кормов для животных тоже стоит быть внимательными.

«Теперь они обязаны передавать в систему «Честный знак» сведения обо всех операциях с этой продукцией. Для покупателей это значит, что каждый товар можно будет отследить: где произведён, когда упакован и через какие склады прошёл. Это снижает риск подделок, некачественных кормов и позволяет быть уверенным, что на прилавке действительно оригинальная и безопасная продукция», — отметил собеседник RT.

С 5 ноября для брокеров вступают в силу новые стандарты взаимодействия с клиентами, напомнил депутат.

«Документ Банка России устанавливает требования к квалификации сотрудников, обязанность тестировать неквалифицированных инвесторов и правила реагирования на жалобы. Это значит, что брокеры должны будут объяснять риски простым языком, не навязывать сложные инструменты без проверки знаний клиента и быстрее рассматривать претензии», — разъяснил собеседник RT.

Отмечается, что нововведения коснутся и нотариусов.

«С 24 ноября они будут обязаны проверять наличие кредитных долгов у умерших и информировать наследников. Запрос в Центральный каталог кредитных историй теперь направляется автоматически через единую систему нотариата. Наследники смогут узнать о долгах наследодателя без лишней бюрократии — это позволит избежать неприятных сюрпризов при вступлении в наследство», — добавил он.

Ранее в Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян с 1 октября.