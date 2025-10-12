В России прокомментировали звонки Зеленского Трампу

Энергия, с которой президент Украины Владимир Зеленский звонит американскому лидеру Дональду Трампу, почти такая же, с какой он призывал отдавать голоса сопернице Трампа на выборах 2024 года Камале Харрис.
Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.
Он напомнил, что в то же время президент Украины называл нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса слишком радикальным.
Ранее стало известно, что Зеленский и Трамп два дня подряд говорили по телефону.