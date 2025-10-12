В Белоруссии рассказали о подарке для Путина

Белорусский лидер Александр Лукашенко лично вручит президенту России Владимиру Путину картину с видами Валаама в качестве подарка на его день рождения.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Первый информационный».

«Это достаточно масштабная и очень красивая картина, написана по специальному заказу нашим известным белорусским художником Масленниковым. На этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама», — уточнила Эйсмонт.

Она подчеркнула, что главы государств договорились о встрече, чтобы Лукашенко мог лично вручить Путину подарок.