Гладков объяснил, почему его жена не уехала из Белгорода

Майк Габриелян

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признался, что его жена отказывается покидать регион, несмотря на регулярные вражеские удары. Об этом он рассказал в интервью «КП».

Глава региона рассказал, что он «пытался жену отсюда отправить» после ракетного удара по Белгороду 30 декабря 2023 года, когда погибли 25 человек. Но супруга уезжать отказалась. В итоге Гладков вывез только младшего сына, сейчас он живет со старшим братом.

«Раньше мы говорили: мы все сильные, на нас люди смотрят, но после 30 декабря подход изменился. С моей точки зрения, у меня нет права выбирать думать только о детях. Должность не та», — сказал губернатор.

По его словам, жена все время рядом. Когда вводится ракетная опасность, он всегда звонит ей и спрашивает, где она.

«Ты где?» «Сижу в подъезде». Ну, слава Богу», — признался Гладков.

Накануне Гладков предупредил, что из-за ракетного удара по Белгородской области возможны отключения электроэнергии.