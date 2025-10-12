Гладков объяснил, почему его жена не уехала из Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признался, что его жена отказывается покидать регион, несмотря на регулярные вражеские удары. Об этом он рассказал в интервью «КП».

© Пресс-служба правительства Белгородской области

Глава региона рассказал, что он «пытался жену отсюда отправить» после ракетного удара по Белгороду 30 декабря 2023 года, когда погибли 25 человек. Но супруга уезжать отказалась. В итоге Гладков вывез только младшего сына, сейчас он живет со старшим братом.

«Раньше мы говорили: мы все сильные, на нас люди смотрят, но после 30 декабря подход изменился. С моей точки зрения, у меня нет права выбирать думать только о детях. Должность не та», — сказал губернатор.

По его словам, жена все время рядом. Когда вводится ракетная опасность, он всегда звонит ей и спрашивает, где она.

«Ты где?» «Сижу в подъезде». Ну, слава Богу», — признался Гладков.

Накануне Гладков предупредил, что из-за ракетного удара по Белгородской области возможны отключения электроэнергии.