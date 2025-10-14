Политолог объяснил особый смысл визита Медведева в КНДР

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отправился в КНДР вместо Сергея Шойгу не просто так, заявил политический обозреватель «Царьграда» Иван Прохоров. По его словам, у этого визита был особый смысл.

В задачах Шойгу осталось сохранение динамики отношений России со своими союзниками, в том числе с КНДР, но старые методы уже не работают, отметил политолог.

«Шойгу как носитель "мягкой военной силы" перестал быть убедителен», — объяснил он.

Эксперт назвал визит Медведева важным разворотом во внешней политике, который показал, что Россия меняет темп с оборонного на наступательный.

«Россия перестраивает язык внешней политики от "взвешенной силы" к "решительному воздействию", от дипломатии обороны к дипломатии устрашения. Не потому, что изменилась цель, а потому, что изменилась стадия: если раньше Россия защищала свои рубежи, теперь она защищает свою роль в мире. И делает это не только с помощью оружия, но и с помощью идей и смыслов», — подчеркнул Прохоров.

10 октября Медведев провел встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Лидер Северной Кореи передал привет Владимиру Путину и назвал его самым дорогим товарищем.