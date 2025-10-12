В МИД назвали «путеводную звезду» в урегулировании кризиса на Украине
Договоренности Москвы и Вашингтона, достигнутые на саммите на Аляске, — это «путеводная звезда» в урегулировании украинского конфликта, заявил в беседе с журналистами помощник президента Юрий Ушаков.
Встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом на Аляске состоялась 15 августа. Это были первые личные контакты лидеров РФ и Соединенных Штатов за четыре года.
Песков заявил о готовности России к урегулированию украинского конфликта
Чиновник уточнил, что контакты с американской стороной продолжаются по закрытым каналам.
«Мы постоянно разговариваем, делаем какие-то вещи. Они, может быть, незаметны, но рано или поздно будут заметны, то есть работа идет», — подчеркнул помощник президента.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что с момента переговоров прошел определенный срок, результатов в мирном процессе не достигнуто. Вместе с тем, добавил он, «импульс» в урегулировании «жив».