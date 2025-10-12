Россия готова к мирному урегулированию украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп также говорит о необходимости переговоров, но ЕС и киевский режим им активно препятствуют. Об этом в интервью ВГТРК заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что сейчас «драматичный момент», и «со всех сторон нагнетается напряженность».

Песков назвал главную угрозу ракет Tomahawk, которые Зеленский вымаливает у США

«Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию. И мы также слышим, что Трамп все-таки говорит о необходимости садиться за стол переговоров», — сказал Песков.

При этом, по его словам, европейцы и киевский режим «демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле».

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что улыбка Путина на «Валдае» свидетельствует о скором конце конфликта на Украине.