Песков назвал главную угрозу ракет Tomahawk, которые Зеленский вымаливает у США

Возможность поставок Украине крылатых ракет Tomahawk вызывает у России крайнюю обеспокоенность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема [ракет] Tomahawk вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, об этом уже говорил президент [РФ Владимир] Путин. Оружие это особенное, оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении, высокая дальность, оружие серьезное», — сказал Песков в интервью корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Разговор с пресс-секретарем главы российского государства опубликован в telegram-канале журналиста.

Песков также отметил, что в настоящее время делается множество заявлений, каждое из которых внимательно фиксируется. Он подчеркнул, что ни киевские власти, ни представители европейских стран не проявляют стремления к дипломатическому разрешению конфликта на территории Украины. При этом Песков заверил, что российская сторона по-прежнему заявляет о своей готовности к мирному урегулированию ситуации.

В субботу, 11 октября, глава Белого дома Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых рассмотрели перспективу передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk. По словам Зеленского, беседа прошла конструктивно. Об этом информирует 360.ru.