В Кремле рассказали о желании руководства Молдавии ухватиться за власть

Действующее руководство Молдавии хватается за власть, не гнушаясь никаких методов. Такое мнение высказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока молдавские власти, мы видим, отчаянно хватаются за власть, пытаются эту власть сохранить, на выборах не гнушаются ничем с тем, чтобы удержаться у власти", - сказал представитель Кремля.

Комментируя принятие Кишиневом антироссийской военной стратегии, Песков подчеркнул, что, "удержавшись у власти, они продолжают недружественную линию" в отношении Москвы.

Песков намекнул, что Молдавия рискует повторить ошибки Украины

"Здесь можно только выразить сожаление", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. По предварительным данным Центризбиркома страны, правящая Партия действия и солидарности, которая имела 63 мандата из 101 места в парламенте, сохранила контроль над ним с 55 мандатами. Оппозиция уже заявила о несогласии с итогами голосования и планах обжаловать результаты в связи с многочисленными нарушениями прав избирателей.

8 октября правительство Молдавии утвердило новую военную стратегию страны, в которой Россия и миротворческие силы в Приднестровье названы угрозой, а также зафиксированы планы увеличить расходы на военную сферу минимум до 1% ВВП.