Нынешнее руководство Молдавии допускает существенную ошибку, стремясь к сближению с Европейским союзом за счет формирования образа России в качестве противника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый военный курс Кишинева.

«Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству», — заявил Песков в разговоре с ТАСС.

Он также отметил, что таким образом Молдавия продолжает достаточно конфронтационную линию по отношению к России. В Кремле считают, что Кишинев совершает грубую ошибку.

В октябре правительство Молдавии утвердило новую военную стратегию страны до 2035 года, согласно которой Российская Федерация рассматривается в качестве основной угрозы национальной безопасности. В документе среди «военных рисков и угроз национальной безопасности» отмечается продолжающаяся специальная военная операция России. Кишинев выражает опасения в связи с расширением контроля Москвы над определенными территориями и потенциальным созданием «сухопутного коридора» к молдавским границам, расценивая это как «прямую и серьезную угрозу для безопасности и государственности» республики. Кроме того, в числе угроз указано присутствие российских миротворческих сил в Приднестровье.