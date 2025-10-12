В Госдуме рассказали, будут ли россиянам платить пенсии в цифровых рублях

Пенсионеры смогут продолжать получать выплаты наличными деньгами или на карту, переводить средства в цифровые рубли необязательно. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

© Газета.ru

«Пенсионерам не нужно тревожиться, что это их напрямую коснется, и завтра они не будут знать, что делать со своими цифровыми рублями», — сказал он.

Все выплаты будут проиндексированы в полном объеме. Деньги будут поступать пенсионерам таким образом, каким они сами пожелают.

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Недавно глава Центробанка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина заявила, что получение зарплаты в цифровых рублях будет добровольным выбором россиян. Она сообщила, что планирует принять участие в пилотном проекте наряду с другими сотрудниками Центробанка и получать зарплату в цифровых рублях.

В конце сентября сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова высказала мнение, что, скорее всего, получение зарплаты в цифровых рублях станет распространенной практикой в 2026 году.

Ранее сообщалось, что россияне смогут получать социальные выплаты в цифровых рублях.