Путин напомнил о роли России на мировом рынке

Президент России Владимир Путин в своём видеообращении, посвящённом Дню работника сельского хозяйства, заявил о значимой роли страны в мировом агропромышленном комплексе.

Он подчеркнул, что Россия не только полностью обеспечивает собственную продовольственную безопасность, но и входит в число ключевых поставщиков сельскохозяйственной продукции на международный рынок.

Праздник в текущем году отмечается 12 октября.

