Путин призвал внедрять ИИ в сельское хозяйство

Россия будет активно использовать цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект (ИИ) в агропромышленном комплексе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, оно опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября. Лидер страны поделился планам роботизировать производство, использовать преимущества ИИ.

Путин назвал Россию одним из основных поставщиков продовольствия на мировом рынке

«Все это призвано повысить эффективность отрасли, сделать ее ещё более технологичной», — уточнил Путин.

Как подчеркнул он, чтобы осуществить задуманное, нужно готовить новые кадры для отрасли и аграрной науки, а также обучать действующих специалистов новым компетенциям. В этой связи продолжится совершенствование системы профобразования, расширение возможностей для привлечения в сельское хозяйство талантливой молодежи, самореализации сотрудников, появления в отрасли современных, «хорошо оплачиваемых рабочих мест», добавил президент.

Ранее Владимир Путин сказал, что искусственный интеллект можно использовать в работе правительства и Центробанка (ЦБ), однако принятие решений должно оставаться в поле ответственности людей.