Путин назвал число стран, где ценят товары из РФ
Президент России Владимир Путин в поздравительном видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства отметил широкое международное признание российской аграрной продукции.
Глава государства сообщил, что качественные товары из России, включая зерно, растительные масла, рыбу и кондитерские изделия, пользуются спросом и популярностью более чем в 160 странах мира.
Путин назвал Россию одним из основных поставщиков продовольствия на мировом рынке
Праздник в текущем году отмечается 12 октября.
Ранее Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником.