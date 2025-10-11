Захарова: Россия ответит на высылку из Швеции журналиста ВГТРК
Россия примет меры в ответ на высылку из Швеции журналиста ВГТРК, который планировал снять сюжет об экономической ситуации в странах — участницах Европейского союза.
Об этом сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что поводом для воспрепятствования выполнению российским журналистом редакционного задания стала медицинская справка, которая не работает в Швеции по решению самого Стокгольма.
Ранее сообщалось, что Россия выслала сотрудника посольства Эстонии в Москве в качестве ответной меры на высылку из Таллина первого секретаря российской дипмиссии.