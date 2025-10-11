Захарова: Россия ответит на высылку из Швеции журналиста ВГТРК

Россия примет меры в ответ на высылку из Швеции журналиста ВГТРК, который планировал снять сюжет об экономической ситуации в странах — участницах Европейского союза.

Об этом сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что поводом для воспрепятствования выполнению российским журналистом редакционного задания стала медицинская справка, которая не работает в Швеции по решению самого Стокгольма.

«Несмотря на то что российский журналист имел на руках все необходимые документы, его задержали, допросили и, как итог, выслали. Будут ли ответные меры? Надеюсь, вы не сомневаетесь», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что Россия выслала сотрудника посольства Эстонии в Москве в качестве ответной меры на высылку из Таллина первого секретаря российской дипмиссии.