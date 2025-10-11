Военная операция США в Карибском море и позорное вручение премии мира Марии Мачадо демонстрируют открытое презрение Запада к Николасу Мадуро, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

© Global look

"И на то есть причины. Венесуэла подписала договор о стратегическом партнерстве с Россией. Каракас развивает торговлю с Китаем. Венесуэла - ключевой член ОПЕК, учитывая, что у страны самые большие в мире подтвержденные запасы нефти. На заседаниях ОПЕК Каракас - наш верный союзник", - перечислил Джабаров в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, в Нобелевском комитете обычно выбирают лауреатами премии мира "либо тех, кто развязывает войны, а не завершает их, либо лиц, выступающих против своего государства".

"В этот раз награду получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо, которая как раз подстрекает Трампа к военному вмешательству на своей родине. При этом премию показательно не вручили Трампу, который пытается разрешать конфликты", - отметил он.

Владимир Джабаров также напомнил, что участников Нобелевского комитета избирает Стортинг Норвегии. При этом в 2007 году, в числе прочих, из Венесуэлы выгнали и норвежские компании.

"Об этом также не забывают в Штатах, во Франции и в Англии. Чтобы вернуться к разграблению страны, всем им нужно привести к власти венесуэльскую оппозицию", - полагает политик.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что ему позвонила лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо, и он не стал просить венесуэльскую оппозиционерку отдать ему награду, хотя та и "могла бы" это сделать.