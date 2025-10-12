В Госдуме оценили последствия удара по центру принятия решений на Украине

Удар Вооруженных сил (ВС) России по британским офицерам в Чугуеве Харьковской области никак не изменит ситуацию для России. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет. На переговорный процесс это тоже влиять не будет, поскольку все идет своим чередом к победе», — сказал депутат.

На Западе заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу

Чепа добавил, что уничтожение подобных командных пунктов позволит быстрее завершить конфликт на территории Украины.

Накануне генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве, по которому Россия нанесла удар, мог находиться центр принятия решений. По словам военного, его управлением занимались британские офицеры. Сам удар был нанесен с ювелирной точностью, отметил эксперт.

Ранее на Украине заявили о повреждении теплоэлектростанции.