Захарова сравнила желающих запретить Пушкина с Шариковым из "Собачьего сердца"

Официальный представитель Министерства внутренних дел (МИД) России Мария Захарова сравнила желающих запретить Александра Пушкина на Украине с героем повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Об этом она заявила в разговоре с ТАСС.

По данным агентства, так дипломат отреагировала на сообщения о том, что русского поэта и все связанные с ним объекты и названия признали на Украине пропагандой «российского империализма». Она уверена, что сторонники этой инициативы своим невежеством похожи на Полиграфа Шарикова, а Булгаков писал свою повесть как раз с «подобного рода» людей.

