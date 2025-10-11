«Ответ по городам США»: в Думе пригрозили за «Томагавки»

Передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk будет означать прямое участие США в боевых действиях, что может повлечь за собой ответные удары по американским городам. Такое заявление в комментарии для "Газеты.Ru" сделал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, Вашингтон никогда не передает полный контроль над подобными системами вооружений.

"Совершенно точно известно, что и прежде, даже передавая «Томагавки» союзникам по НАТО, США всегда сохраняли за собой управление этими комплексами", — отметил депутат. "Так и сейчас — запускать их по России смогут лишь американские экипажи, а это уже непосредственное участие США в боевых действиях. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая и возможный ответный огонь по американским городам. Поверьте, возможности для этого у нас есть", — заявил Журавлев.

При этом он подчеркнул, что для российской ПВО эти ракеты не являются неразрешимой задачей, так как для противодействия им создавались еще советские системы. Главная опасность, по мнению парламентария, кроется в другом.

"Другое дело, что носить они могут и ядерные боеголовки, а это, извините, уже совершенно другой уровень противостояния — мало ли, что ВСУ туда подвесят", — заключил Журавлев.

Заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп "почти принял решение" о передаче ракет Tomahawk Киеву. Ранее, в ноябре 2024 года, США уже разрешали Украине применять дальнобойное оружие по территории России, после чего последовал удар ракетами ATACMS по Брянской области и ответный удар российской ракетой "Орешник" по заводу в Днепре.