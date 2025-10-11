Эксперт прокомментировала переписку Владимира Путина с Меланией Трамп

Письма первой леди США Мелании Трамп, адресованные президенту России Владимиру Путину, не следует рассматривать как документы межгосударственного уровня, рассказала в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова.

По данным газеты, Мелания передала письмо российскому лидеру в августе во время встречи Трампа и Путина на Аляске.

В октябре первая леди сообщила, что получила ответное письмо от Путина, касающееся судьбы украинских детей. Она заметила, что у нее имеется «открытый канал коммуникации» с российским президентом по этому вопросу.

«Между главами государств может вестись официальная переписка. Ее формат строго определяется правилами дипломатического протокола. А переписка президента с первой леди США уже будет носить несколько иной, менее официальный характер», — отметила Баранова.

Эксперт пояснила, что у супруги лидера страны есть немало полномочий, но они в основном сводятся к церемониальным и общественным аспектам. Она добавила, что первая леди — не государственная должность, а особый статус.

В свете этого, уточнила протоколист, послание Мелании Путину необходимо рассматривать не как документ межгосударственного уровня, а как частную инициативу, связанную преимущественно с общественной деятельностью первой леди США.