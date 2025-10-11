В Госдуме высмеяли Трампа на фоне истории с Нобелевской премией мира
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп изо всех сил изображал из себя миротворца, стремился любыми путями заполучить Нобелевскую премию мира, рассказал в беседе с журналистами News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Ранее сообщалось, что Нобелевский комитет принял компромиссное решение, присудив награду венесуэльскому политическому деятелю Марии Корине Мачадо.
По его оценке, получение Нобелевской премии мира сейчас равноценно присуждению победы в соревнованиях по нравственности девушкам с низкой социальной ответственностью.
Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин сообщил, что зацикленность 47-го президента США на Нобелевской премии мира обусловлена обидой на предшественников, которым удалось получить этот «трофей», а также «некоторыми проблемами с психикой».