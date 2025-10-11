В Госдуме высмеяли Трампа на фоне истории с Нобелевской премией мира

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп изо всех сил изображал из себя миротворца, стремился любыми путями заполучить Нобелевскую премию мира, рассказал в беседе с журналистами News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Ранее сообщалось, что Нобелевский комитет принял компромиссное решение, присудив награду венесуэльскому политическому деятелю Марии Корине Мачадо.

«Трамп все-таки старался, изо всех сил изображал миротворца, способного за одним столом свести Албанию и Камбоджу, и видно было, как ему хочется мирового признания этих заслуг. На самом деле, чтобы не расстраивался, хочу сказать, что вес этой награды давно уже обесценился», — заметил парламентарий.

По его оценке, получение Нобелевской премии мира сейчас равноценно присуждению победы в соревнованиях по нравственности девушкам с низкой социальной ответственностью.

Трамп пошутил по поводу присуждения Нобелевской премии мира

Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин сообщил, что зацикленность 47-го президента США на Нобелевской премии мира обусловлена обидой на предшественников, которым удалось получить этот «трофей», а также «некоторыми проблемами с психикой».