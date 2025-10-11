Захарова высмеяла планы Тихановского заговорить по-английски

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видео о намерении белорусского оппозиционера Сергея Тихановского овладеть английским ради общения с западными политиками.

Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отреагировала на видео, в котором белорусский оппозиционер Сергей Тихановский говорит о желании учить английский для общения с западными политиками.

«Прислали «минутку рекламы». Дилемма: грех смеяться или грех было не воспользоваться?» – написала Захарова в своем сообщении, добавив, что ролик стилизован под рекламу языковых курсов при МИД.

По словам Захаровой, видео представляет собой своеобразную пародию на программы по изучению иностранных языков.

Таким образом, представитель МИД высмеяла стремление оппозиционера овладеть английским языком для контактов с западными политиками, намекая на сомнительную пользу таких усилий в нынешних условиях.

Напомним, ранее Мария Захарова назвала Тихановского «образцом европейских ценностей».

Захарова также сравнила появление Светланы Тихановской на полях Генассамблеи ООН с «парадом ряженых».